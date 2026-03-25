أسامة كمال: المصريون لن يتأخروا عن دعم إخوانهم في الخليج إذا وصل الخطر إليهم

قال الإعلامي أسامة كمال إن الموقف الشعبي في مصر تجاه دول الخليج يتسم بالتماسك والتضامن، مؤكدًا أن أغلب الأسر المصرية لها علاقة مباشرة أو ذكرى مع دول مجلس التعاون، سواء من خلال العمل أو الإقامة أو الولادة، مشيرًا إلى أن المصريين لن يتأخروا عن دعم إخوانهم هناك في أي وقت يقتضي الأمر، إذا ما وصل الخطر إليهم.

وأضاف "كمال" خلال برنامجه “مساء DMC” على قناة DMC، أمس الثلاثاء، أن مشاعر المصريين تتأثر أيضًا بما يحدث في في غزة، حيث شهد الشعب الفلسطيني مئات الضحايا يوميًا على يد الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يزيد من حدة التعاطف والتأثر داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشاعر تتجذر حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، فما بالك بمصر.

وأشار إلى أن المصريين، رغم عدائهم التاريخي لنظام إيران عام 1979، يُنظر إلي إيران أمام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ، بتعاطف معهم أحيانًا ليس حبًا لهم، بل رغبة في تحقيق أي لمحة من العدالة أمام مجرمين يواصلون سفك الدماء.

وأكد أن هذا التعاطف لا يعني بأي حال الاستحسان لما يحدث في دول الخليج، مؤكدًا أن المصريين لهم تاريخ طويل في دعم بناء هذه الدول، وأن أي محاولة لإلحاق الضرر بها غير مقبولة.

يرون في أي ضربة تتلقاها إيران أمام خصومها نوعًا من العدالة الرمزية، وليس استحسانًا لما يحدث، مؤكدًا على أهمية العقلانية والفهم الصحيح للمواقف الشعبية المصرية، قائلاً: “كلنا ضد أي حد يحدف حتى طوبة، مش صاروخ، على بلد عربي.. يا أهل العروبة، مصر لا تنسى مواقفكم الداعمة، ولا تنسوا مواقف مصر على مدى السنين”.