تغريم ميتا بلاتفورمز 375 مليون دولار بسبب مخالفات تتعلق بسلامة الأطفال

أصدرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكما يلزم شركة ميتا بلاتفورمز للتكنولوجيا بدفع 375 مليون دولار لتضليلها المستخدمين بشأن سلامة منصاتها المخصصة للأطفال.

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، مسؤولة عن تعريض الأطفال للخطر من خلال منصاتها، إذ يتردد أن هذه المنصات عرضت الأطفال لمواد إباحية صريحة وسمحت لهم بالتواصل مع متحرشين جنسيين.

وبحسب الحكم، فإن شركة ميتا، بقيادة رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي مارك تسوكربيرج، مسؤولة عن انتهاك قانون الممارسات غير العادلة في ولاية نيو مكسيكو لتضليلها الجمهور بشأن سلامة منصاتها للمستخدمين الصغار.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحكم صدر بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، اتهمت خلالها سلطات الولاية شركة التكنولوجيا العملاقة بالتقصير في حماية القاصرين.

ويبلغ إجمالي الغرامة المدنية 375 مليون دولار، وهي غرامة عن آلاف الانتهاكات للقانون، تصل العقوبة القصوى لكل انتهاك إلى 5000 دولار.

وبحسب التقارير، هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها ولاية أمريكية في مقاضاة عملاق التواصل الاجتماعي بشأن قضايا سلامة الأطفال.

وفي غضون ذلك، قالت شركة ميتا إنها لا توافق على الحكم وتعتزم استئنافه.

وقالت متحدثة باسم ميتا: "نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامة المستخدمين على منصاتنا، وندرك تمامًا صعوبة تحديد وإزالة العناصر المسيئة والمحتوى الضار. ولا نزال على ثقة بسجلنا الحافل في حماية المراهقين على الإنترنت".

وتم خلال المحاكمة عرض وثائق داخلية لشركة ميتا، إلى جانب شهادات من موظفين سابقين، أشارت إلى أن الشركة كانت على علم بوجود متحرشين بالأطفال يستخدمون منصاتها.

وأكدت ميتا أنها سعت على مدار السنين من أجل تعزيز تجارب آمنة للقاصرين.

وكانت إنستجرام أطلقت سابقا حسابات المراهقين، مما منح المستخدمين الصغار مزيدا من الوسائل للتحكم في تجربتهم، وأطلقت مؤخرًا ميزة لتنبيه أولياء الأمور إذا كان أطفالهم يبحثون عن محتوى يشجع على إيذاء النفس.