انخفض سعر خام برنت بنسبة 5.92 بالمئة الأربعاء بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسل مقترحا لإيران لوقف الحرب.



وقرابة الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل خام برنت 5.92 بالمئة ليصل إلى 98.30 دولارا.

كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 5.01 بالمئة ليصل إلى 87.72 دولارا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشرا نيكاي الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي أكثر من 3 بالمئة.

وأكد الرئيس ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة تتفاوض "حاليا" مع إيران لوقف إطلاق النار.

وقال ترامب أيضا إن إيران قدمت للولايات المتحدة "هدية كبيرة جدا" على صعيد النفط والغاز، من دون تقديم تفاصيل.





وكانت "نيويورك تايمز" قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، بحصول "تواصل مباشر" بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف "في الأيام الأخيرة"، رغم أن أيا من الجانبين لم يؤكد صحة الأمر.

ونقلت "‌نيويورك تايمز" عن مسؤولين اثنين أن واشنطن أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكان ترامب قال الإثنين إن واشنطن تتواصل مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، مضيفا إنه "الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم"، ومشيرا إلى أنه كان "عقلانيا جدا".

لكن ترامب أوضح بأن الشخص الذي يتم التواصل معه ليس المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

وارتفعت أسعار النفط منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، ما يمثل ضغطا اقتصاديا وسياسيا على ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي، في حين بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 3.95 دولار للغالون مقابل 2.94 دولار قبل شهر.