محاولات لتجهيز الونش قبل مواجهة أوتوهو

يبذل الجهاز الطبي بنادي الزمالك محاولات لتجهيز محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق من أجل المشاركة في مباراته المقبل ضد أوتوهو الكونغولي بإياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية.

ويغيب الونش عن الزمالك لما يقرب من شهر بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، فيما كان اللاعب قد قطع شوطا طويلا في برنامجه التأهيلي ليتقرب من العودة والمشاركة مع الفريق.

وينتظر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، أن يصل الونش إلى مستوى الجاهزية المطلوب من أجل المشاركة في المباريات، حيث أن اللاعب بات أمام خيارين، الأول أن يصبح جاهزا لمواجهة العودة أمام أوتوهو حتى ولو كخيار متاح على مقاعد البدلاء، أما الخيار الثاني وهو الأقرب، وهو التريث في تجهيز اللاعب، لكي يعود بشكل أفضل بعد العطلة الدولية المُقبلة.