شركات النفط الأمريكية تحذر إدارة ترامب من تفاقم أزمة الطاقة

حذرت شركات النفط الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تفاقم أزمة الطاقة بسبب توقف الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال": أن "شركات النفط الأمريكية تحذر إدارة ترمب من أن توقف الإمدادات عبر مضيق هرمز سيفاقم أزمة الطاقة".

وأضافت، أن "قطاع النفط يحذر إدارة ترامب من أن أزمة الطاقة ستتفاقم على الأرجح"، وفق وكالة رويترز.

واصلت أسعار النفط اتجاهها التصاعدي الأحد، مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط التي تثير مخاوف من حدوث اضطراب طويل الأمد في الإمدادات العالمية.

وبعد دقائق قليلة من افتتاح التداولات في بورصة شيكاغو، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط المعياري الأمريكي بنسبة 2,43% ليصل إلى 100,11 دولار للبرميل، بحسب وكالة فرانس برس.

كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال المعياري العالمي بنسبة 2,82% ليصل إلى 106,05 دولارات للبرميل.