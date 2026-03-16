انتهت منذ قليل المباريات الثانية من سلسلة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة لموسم 2025-2026، والتي تُقام بنظام Best of 3 لتحديد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي.

وحقق نادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 98-74، بينما فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 89-71، وتغلب المصرية للاتصالات على سموحة بنتيجة 71-69، كما فاز الزمالك على الجزيرة بنتيجة 62-51.

وعقب تلك النتائج، يتأهل كلٌّ من الاتحاد السكندري والزمالك والمصرية للاتصالات إلى الدور نصف النهائي، بينما يخوض فريقا الأهلي وسبورتنج مباراة ثالثة فاصلة تُقام يوم الأربعاء 18 مارس، بعدما تعادلا في نتيجة السلسلة بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري نظيره الزمالك في الدور نصف النهائي، على أن ينتظر فريق المصرية للاتصالات الفائز من مواجهة الأهلي وسبورتنج.

وكانت مباريات الجولة الأولى، التي أُقيمت يوم الخميس الماضي، قد شهدت فوز سبورتنج على الأهلي بنتيجة 68-67، والاتحاد السكندري على بتروجت بنتيجة 102-94، كما فاز الزمالك على الجزيرة بنتيجة 62-48، بينما حقق المصرية للاتصالات الفوز على سموحة بنتيجة 69-53.