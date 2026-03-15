قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني على خامنئي، بالإضافة إلى زوجته وابنته وحفيدته، ومعهم 40 من القادة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر «الحدث اليوم» إلى أن إيران لم تتعلم الدرس من الحرب الأولى التي أدت إلى اغتيال 7 من القادة، لافتا إلى نجاح القوات الأمريكية والإسرائيلية في تدمير الدفاع الجوي والقوات الجوية، والبحرية الإيرانية بالكامل.

وأضاف أن إيران لم يعد لديها سوى الصواريخ البالستية والمسيرات التي «أوجعت بهما إسرائيل بشكل كبير جدًا»، مشيرا إلى أن الأراضي المحتلة تشهد حجما «كبيرا جدًا من التدمير، وسط تعتيم إعلامي ومنع لنشر المعلومات».

وأشار إلى أن دخول «حزب الله» في الحرب تسبب في نزوح نصف مليون لبناني، واصفا الأوضاع هناك بـ «السيئة» جراء الضربات الإسرائيلية «المخيفة» على العاصمة بيروت.

ولفت إلى أن التهديدات الإيرانية بـ «تلغيم مضيق هرمز» الذي يمر عبره 20% من طاقة العالم، ستؤدي إلى «مشكلة كبيرة»، موضحا أن إيران لا تزال تمتلك زوارق تستخدمها، على الرغم من تدمير البحرية الإيرانية بالكامل.

وأضاف أن الرئيس ترامب أعلن عن تجهيز قوات لتهديد احتلال «جزيرة خرج»، موضحا أن الجزيرة تعد البوابة الاقتصادية لإنتاج 90% من النفط الإيراني، لاسيما المتجه للصين والهند.

وأكد أن سقوط الجزيرة يعني انتقال مفتاح خزينة إيران إلى أمريكا، متسائلا عن مدى جاهزية واشنطن لدفع قوات الفرقة 82 ودلتا والمارينز، لاجتياح الجزيرة بريًا، أم أنها مجرد حملة إعلامية.

وأكد أن دخول القوات الأمريكية يعني تكرار نموذج أفغانستان وفيتنام، لا سيما أن الجزيرة الصغيرة مكشوفة تفتقد للاستحكامات، موضحا أن كل ذلك سيؤدي إلى تعرضها للقصف الصاروخي الإيراني.

وأشار إلى أن هذه الحرب «حرب إذعان» ستنتهي بالجلوس على طاولة المفاوضات، منوها في الوقت ذاته أن ذخيرة إيران بدأت في النفاد، والذي يظهر في تراجع حجم القصف الصاروخي على إسرائيل ودول الخليج.

وأكد أن نتنياهو الوحيد الذي يسعى لإطالة أمد الحرب بعد أن نجح في «جر أمريكا إلى هذا المستنقع»، محذرا من دفع إيران لاستخدام الكارت الأخير المتمثل في «الحوثيين» من أجل إغلاق مضيق باب المندب، مشددا أن إغلاق هرمز وباب المندب معا سيمثل «كارثة» من الجانبين.