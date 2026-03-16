نجم الترجي: أعد جماهيرنا بالتأهل على حساب الأهلي في مصر

رفع محمد أمين بن حميدة، لاعب الترجي، راية التحدي بعد الفوز بهدف على الأهلي، مساء الأحد، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

صرح بن حميدة عبر قناة بي إن سبورتس عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادي العقربي في رادس "إنها مباراة بين فريقين عريقين، تتطلب أقصى درجات التركيز، وكانت صعبة ذهنيا أكثر من صعوبتها فنيا وبدنيا، وأتمنى أن نكون جاهزين للعودة".

أشار "سجلنا هدفا وكان بالإمكان تسجيل الثاني، الحمد لله على النتيجة، وينتظرنا شوط ثان في مصر".

واصل "أشكر جماهيرنا على الدعم ومنح اللاعبين الثقة والأداء بشخصية قوية، وهذا ليس غريبا عليهم".

وختم لاعب الترجي تصريحاته "استفدنا من تحفيز كامل على مدار أسبوع، ونجحنا في إسعادهم، وأعدهم بالتأهل من مصر".

ويلتقي الفريقان إيابا مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة في مباراة ستكون بدون حضور جماهيري بسبب عقوبة إدارية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي في ختام دور المجموعات.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي والترجي لملاقاة الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي ضد ستاد مالي، علما بأن صن داونز فاز ذهابا على ملعبه بثلاثية دون رد.