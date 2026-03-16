ترامب يتهم إيران بالتضليل: المباني والسفن التي تظهر وهي تحترق منتجة بالذكاء الاصطناعي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها لطالما عُرفت إيران بأنها "أستاذة" في تضليل الإعلام والعلاقات العامة.

وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «إنهم غير فعالين وعاجزون عسكريًا، لكنهم بارعون حقًا في تلقين وسائل إعلام الأخبار الزائفة ومعلومات مضللة يتقبلونها بشدة».

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح سلاحًا آخر لـ«التضليل» تستخدمه إيران بشكل جيد، بالنظر إلى حقيقة أنها تتعرض للإبادة يوميًا، وتابع: «لقد عرضوا زوارق انتحارية وهمية وهي تطلق النار على سفن مختلفة في البحر، وهو ما يبدو رائعًا وقويًا وشرسًا، لكن هذه الزوارق لا وجود لها.. إنها مجرد معلومات كاذبة لإظهار مدى قوة جيشهم المهزوم أصلاً»

وأشار إلى أن المباني والسفن التي تظهر وهي تحترق، فهي ليست كذلك بل أخبار زائفة تم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفق قولها.

واستكمل: «على سبيل المثال، إيران، بالتنسيق الوثيق مع وسائل إعلام الأخبار الزائفة، تظهر حاملة طائراتنا العظيمة يو إس إس أبراهام لينكولن وهي واحدة من أكبر وأرقى السفن في العالم وهي تحترق بشكل خارج عن السيطرة في المحيط».

وأضاف: «لم تكن تحترق فحسب، بل لم يتم حتى إطلاق النار عليها.. فإيران تعرف عواقب فعل ذلك جيدًا.. القصة كانت زائفة عن عمد، وبطريقة ما، يمكن القول إن تلك الوسائل الإعلامية التي روجت لها يجب أن تُحاكم بتهمة الخيانة لنشر معلومات كاذبة».

وأوضح أن إيران تتعرض للتدمير، وأن المعارك الوحيدة التي تنتصر فيها هي تلك التي تصنعها عبر الذكاء الاصطناعي وتوزعها وسائل الإعلام الفاسدة، وفق تعبيره.