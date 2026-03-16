الإمارات تتعامل مع 6 صواريخ و21 طائرة مسيرة من إيران

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، إن "الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت الاثنين مع 6 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيرة قادمة من إيران".

وأضاف البيان: "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 304 صواريخ باليستية و15 صاروخا جوالا (كروز)، و1,627 طائرة مسيرة".

وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات أدت إلى مقتل اثنين من منتسبي الجيش الإماراتي وخمسة مدنيين يحملون الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية والفلسطينية، وإصابة 145 شخصا بجروح تراوحت بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات ضد إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقطت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.