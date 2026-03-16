حريق بمبنى في أم القيوين بالإمارات عقب استهدافه بمسيرة

اندلع يوم الاثنين حريق بأحد المباني في إمارة أم القيوين بدولة الإمارات؛ عقب استهدافه بطائرة مسيرة.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة أم القيوين في بيان بأن "أحد المباني في الإمارة استُهدف بطائرة مسيرة، ما أدى إلى نشوب حريق دون وقوع أية إصابات".

وأضاف البيان: "الفرق المعنية في الإمارة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحادث"، دون تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المبنى.

ومنذ 28 فبراير الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات ضد إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقطت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.