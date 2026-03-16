الإمارات تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإيراني إلى 5 قتلى و145 إصابة

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم الاثنين، مع 6 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت منذ بدء الهجمات الإيرانية مع 304 صواريخ باليستية، و15 صاروخًا جوالًا، و1627 طائرة مسيّرة.

ونوهت أن الهجمات أدت إلى مقتل 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 5 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنجلادشية، والفلسطينية.

ولفتت إلى أن الهجمات تسببت في إصابة 145 حالة بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنجلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعُمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وتتعرض الإمارات مع باقي دول الخليج لهجمات بمسيرات وصواريخ إيرانية في إطار رد طهران على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل على الجمهورية الإسلامية منذ 28 فبراير الماضي.

وطالت هذه الهجمات قواعد عسكرية وسفارات أمريكية، بجانب مطارات وموانئ ومنشآت أخرى في هذه الدول، ما أدى إلى سقوط ضحايا.