الخارجية القطرية تؤكد استمرار التنسيق العربي لاحتواء التصعيد

دعت قطر، اليوم الاثنين، إيران إلى وقف الهجمات فورا حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، مؤكدة أن التنسيق العربي مستمر بشكل يومي في هذه المرحلة لاحتواء التصعيد.

ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قوله في تصريحات صحفية اليوم، إن الاتصالات لا تزال جارية مع مختلف الأطراف لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، مشيرا إلى أن هجمات إيران وتهديداتها ضد أهداف مدنية لم تتوقف.

ولفت إلى أن الإجلاء بأجزاء من الدوحة أول أمس السبت تم بعد إطلاق صاروخ إيراني على حي سكني تم اعتراضه.

وأكد الأنصاري، أن قطر وجهت رسالة ثامنة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات على دول الخليج .