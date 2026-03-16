وزير الدفاع الإسرائيلي: سنعامل البلدات الحدودية اللبنانية مثل مناطق القتال في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن «الجيش بدأ عملية برية في لبنان، لإزالة التهديدات وحماية سكان الجليل والشمال».

وأضاف في تصريحات، نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، اليوم الاثنين: «لن يعود مئات آلاف النازحين إلى منازلهم جنوب منطقة الليطاني، حتى يتم تأمين سلامة سكان شمال إسرائيل».

وأشار إلى إصداره تعليمات إلى الجيش بتدمير ما وصفه بـ«البنية التحتية للإرهاب» في القرى الحدودية القريبة من الحدود في لبنان، كما حدث مع حماس في رفح وبيت حانون والأنفاق بقطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة ضد مواقع لجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان، خلال الأيام القليلة الماضية؛ لتعزيز الدفاعات الأمامية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على «إكس»: «بدأت قوات الفرقة 91، خلال الأيام الأخيرة، نشاطاً برياً محدداً يستهدف مواقع رئيسية في جنوب لبنان؛ بهدف توسيع نطاق منطقة الدفاع الأمامي».

وزعم أن «هذه العملية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ منطقة الدفاع الأمامية؛ وتشمل تدمير بنى تحتية إرهابية، والقضاء على عناصر إرهابية تعمل في المنطقة؛ وذلك بهدف إزالة التهديدات وخلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال».

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية يوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لطلب الموافقة على تعبئة ما يصل إلى 450 ألف جندي من قوات الاحتياط.

وقالت الهيئة إن هذا الطلب جاء بناء على توصية من الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، لضمان الجاهزية القصوى للتعامل مع التطورات الميدانية على الجبهة الشمالية.