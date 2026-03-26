أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 6 مساجد، في 4 محافظات، غدًا الجمعة، منهة إحلال وتجديد (٤) مساجد، وصيانة وتطوير مسجدان.

وبحسب البيان وصل إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٩٣٥) مسجدًا من بينها (٧٣٣) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٠٢) مساجد صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٤٢٤) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٧ مليارًا و٣ ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الوادي الجديد:

تم إحلال وتجديد المسجد الشرقي بأسمنت بقرية أسمنت – مركز الداخلة.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد محمد النجار بقرية دكران – مركز أبو تيج؛ ومسجد العطيفي البحري بقرية الدوير – مركز صدفا.

وفي محافظة مطروح:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو بكر الصديق بقرية القصر – مركز ومدينة مطروح.

وفي محافظة سوهاج:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة بقرية المجابرة – مركز جرجا؛ ومسجد آل المامني بقرية المحامدة البحرية – مركز سوهاج.

وأكدت وزارة الأوقاف التزامها بتطوير بيوت الله وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.