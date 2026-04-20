الاستئناف تخفف عقوبة حبس صانع المحتوى مداهم لـ3 أشهر بدلا من سنة بتهمة بث محتوى خادش

أحمد محفوظ
نشر في: الإثنين 20 أبريل 2026 - 5:06 م | آخر تحديث: الإثنين 20 أبريل 2026 - 5:06 م

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بقبول استئناف صانع المحتوى المعروف بـ"مداهم" على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة ببث محتوى خادش، وقضت مجددًا بحبسه 3 أشهر مع الإبقاء على الغرامة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم "مداهم" تهمة إنشاء حسابات إلكترونية بهدف بث محتوى يتنافى مع القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق المختصة قررت التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم" بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه حصل عليها من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام.

