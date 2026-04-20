ترامب: ما أقنعني بالحرب على إيران أحداث 7 أكتوبر وليس إسرائيل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن السبب الذي دفعه للحرب على إيران.

وقال في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": «لم تُقنعني إسرائيل قط بالحرب مع إيران، بل نتائج السابع من أكتوبر، التي عززت قناعتي الراسخة بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا، هي التي فعلت ذلك».

وأضاف: «أتابع وأقرأ الأخبار الكاذبة واستطلاعات الرأي في حالة من عدم التصديق التام. 90% مما يقولونه أكاذيب وقصص مختلقة، واستطلاعات الرأي مزورة، تمامًا كما زُورت الانتخابات الرئاسية لعام 2020».

وتابع: «كما كانت نتائج فنزويلا، التي لا ترغب وسائل الإعلام في الحديث عنها، ستكون نتائج إيران مذهلة - وإذا كان قادة إيران الجدد (تغيير النظام!) أذكياء، فبإمكان إيران أن تحظى بمستقبل عظيم ومزدهر».

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.

وفي 11 أبريل الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.