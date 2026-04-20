وزير الخارجية الباكستاني يؤكد لنظيره الإيراني أهمية استمرار الحوار للتوصل إلى حل لجميع القضايا

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار، اتصالًا هاتفيًا اليوم الاثنين، من نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، أكد إسحاق دار، أهمية استمرار الحوار والتواصل في أقرب وقت ممكن لحل جميع القضايا العالقة، بهدف تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وفي وقت سابق، قال مسئول إيراني كبير لـ«رويترز»، إن ‌طهران تبحث بجدية وإيجابية المشاركة في المحادثات المحتملة مع الولايات المتحدة لوقف الحرب، ⁠لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا في هذا الصدد بعد.

وأضاف أن باكستان تبذل جهودا إيجابية لإنهاء الحصار البحري الأمريكي لبلاده وضمان مشاركتها في ‌المحادثات.

من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بتفجير «الكثير من القنابل» إذا انتهت مدة وقف إطلاق النار مع إيران دون التوصل لاتفاق.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع مراسلة البيت الأبيض لدى هيئة «بي بي إس» ليز لاندرز، والتي ركزت على الحرب الإيرانية، حيث يستعد وفد أمريكي لمزيد من محادثات السلام.

وقال إن الوفد الإيراني من المفترض أن يشارك في المحادثات التي ستعقد في إسلام آباد، رغم تصريحات المسئولين الإيرانيين التي تنفي ذلك.

وبسؤاله عما تريده واشنطن من الوفد الإيراني، أجاب ترامب: «الأمر في غاية البساطة.. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا».

وأضاف: «لا نتفاوض على أي شيء سوى أنهم (الإيرانيون) لن يمتلكوا سلاحًا نوويًا. وهذا أمر بديهي للغاية»، بحسب تعبيره.