تقديم خدمة قطارات مجانية في فيلادلفيا للجماهير خلال كأس العالم 2026

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم لكرة القدم في فيلادلفيا، تقديم خدمة قطارات مجانية للجماهير التي ستحضر مباريات كأس العالم هذا الصيف.

وتقدم اللجنة المحلية المنظمة هذه الخدمة مستفيدة من الشراكة مع شركة "إير بي إن بي" أحد رعاة البطولة، وتشمل الخدمة أي رحلة على خط قطارات (برود ستريت) من منتصف المباراة وحتى ساعتين بعد نهايتها، والتي تبدأ من محطة "إن آر جي" القريبة من ملعب لينكولن فاينانشال فيلد لنهاية الخط.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تكلفة الرحلة ستكون 90ر2 دولارًا، بعدما أكدت شبكة النقل المحلية الأسبوع الماضي عدم وجود أي زيادات في الأسعار مرتبطة ببطولة كأس العالم.

وأضافت أن ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تصدر عناوين الصحف في الأيام القليلة الماضية، بعدما أعلنت ولاية نيوجيرسي أن تكلفة الرحلة ذهابًا وعودة من وسط نيويورك إلى ملعب ميتلايف ستكون 150 دولارًا أمريكيًا.

وتسببت هذه الخطوة في انتقادات واسعة من الروابط الجماهيرية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وحذروا من أن ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات قد يحبط حماس الجماهير، ويؤدي إلى مشاكل في المواصلات حول الملعب.

ورحبت الجماهير بخطة فيلادلفيا، التي ستستضيف مباريات منتخبي البرازيل وفرنسا في دور المجموعات، بالإضافة إلى مباراة في دور الـ16 يوم 4 يوليو، الذي يتزامن مع احتفالات يوم استقلال الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلنت مدينتا كانساس سيتي ودالاس أيضًا عن أسعار معقولة لوسائل المواصلات للجماهير خلال البطولة.

وستوفر كانساس سيتي، مقر تدريب المنتخب الإنجليزي، خدمة نقل مجانية بالحافلات للجماهير من المطار القريب من أماكن تجمع الجماهير في وسط المدينة إضافة إلى تذاكر يومية وأسبوعية وتذاكر خاصة بالبطولة للتنقل بين المدن بتكلفة تتراوح من 5 دولارات إلى 25 و50 دولار.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة أيضًا أن حاملي التذاكر سيكون بإمكانهم استخدام خدمة الذهاب إلى الملعب، التي تربط أربعة مواقع لمواقف السيارات والحافلات، بالإضافة إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، بملعب آروهيد مقابل 15 دولارًا للشخص الواحد,

وتتزامن انتقادات فيفا لولاية نيو جيرسي مع الهجوم ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسه بسبب آلية تسعير تذاكر المباريات باعتماد استراتيجية التسعير الديناميكي.