ترامب يهدد بتفجير الكثير من القنابل إذا انتهت مدة وقف إطلاق النار مع إيران دون التوصل لاتفاق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بتفجير «الكثير من القنابل» إذا انتهت مدة وقف إطلاق النار مع إيران دون التوصل لاتفاق.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع مراسلة البيت الأبيض لدى هيئة«بي بي إس» ليز لاندرز، والتي ركزت على الحرب الإيرانية، حيث يستعد وفد أمريكي لمزيد من محادثات السلام.

وقال إن الوفد الإيراني من المفترض أن يشارك في المحادثات التي ستعقد في إسلام آباد، رغم تصريحات المسئولين الإيرانيين التي تنفي ذلك.

وبسؤاله عما تريده واشنطن من الوفد الإيراني، أجاب ترامب: «الأمر في غاية البساطة.. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا».

وأضاف: «لا نتفاوض على أي شيء سوى أنهم (الإيرانيون) لن يمتلكوا سلاحًا نوويًا. وهذا أمر بديهي للغاية»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه يختلف مع تصريحات وزير الطاقة كريس رايت، التي قال فيها إن سعر البنزين لن ينخفض عن 3 دولارات حتى وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل.

واعتبر أن «أسعار البنزين ستهوي بشدة إذا انتهى الأمر، وإذا فعلت إيران ما ينبغي عليها فعله».