نائب ترامب يغادر إلى باكستان الثلاثاء للمشاركة في جولة المفاوضات الأخيرة مع إيران

أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لشبكة "سي ان ان " الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع حاليا أن يغادر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس العاصمة واشنطن يوم غد الثلاثاء، متوجها إلى باكستان للمشاركة في الجولة الأخيرة من المحادثات مع إيران.

وذكرت المصادر أنه من المقرر حاليا إجراء جولة ثانية من المحادثات بين الوفدين الأمريكي والإيراني يوم الأربعاء المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن الوضع لا يزال يتسم بالسيولة والتغير نتيجة استمرار الخطاب العلني الحاد والمتبادل بين الولايات المتحدة والإيرانيين، بحسب سي ان ان عربية الامريكية.

من جانبه، أبلغ البيت الأبيض شبكة "سي ان ان " أنه لا توجد حتى الآن كلمة رسمية بشأن التوقيت الدقيق للمغادرة، مبينا بقوله: "نتوقع أن يكون الوفد في طريقه قريبا، ولكن من غير الواضح متى سيتم ذلك".

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، مساء اليوم الاثنين، بأن اتفاقا مع إيران سيتم توقيعه "اليوم" في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، دون أن يتضح على الفور الإطار الزمني الدقيق الذي كان يشير إليه في حديثه.



