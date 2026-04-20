رئيس إيران: لدينا انعدام ثقة تاريخي عميق تجاه سلوك الحكومة الأمريكية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الوفاء بالالتزامات هو أساس الحوار الهادف.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «لا يزال هناك انعدام ثقة تاريخي عميق في إيران تجاه سلوك الحكومة الأمريكية، في حين أن الإشارات غير البناءة والمتناقضة من المسؤولين الأمريكيين تحمل رسالة مريرة؛ إنهم يسعون لاستسلام إيران. الإيرانيون لا يخضعون للقوة».

وسبق أن قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية، مساء الاثنين، إن قرار طهران بعدم المشاركة في المفاوضات «لم يتغير حتى الآن»، موضحة أن مشاركتها منوطة بتحقق شروط معينة.

ونوهت في تقرير لها، أن «مسألة الحصار البحري تُشكل عقبة جوهرية أمام المفاوضات»، مشيرة إلى إبلاغ الوسيط الباكستاني بتلك المسألة.

وأشارت إلى أن «الرسائل المتبادلة تتضمن مطالب أمريكية مفرطة أخرى، لا تبشر بأفق واضح للمفاوضات المقبلة» واعتبرت أن المفاوضات ستكون بمثابة «مضيعة للوقت» طالما تتعامل واشنطن بحسابات خاطئة.

وأضافت: «إلى حين إزالة بعض العقبات الجوهرية، وظهور أفق واضح للوصول لاتفاق مقبول من إيران، فلا نية للمشاركة في المسرحية الأمريكية».