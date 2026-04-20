ضبط المتهمين بالتعدي على شخص بسلاح أبيض وإصابته بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بسلاح أبيض وإصابته في القاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت تداول منشور منشور بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي شخصين على آخر باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 إبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل "مصاب بجروح قطعية " - مقيم بدائرة القسم) إثر إدعاء مشاجرة بمحل سكنه، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه و(شخصين) بسبب قيامهما بمعاكسة شقيقته ، تطورت لمشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء مما أسفر عن إصابته.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما وهما عاملين مقيمين بمحافظة القليوبية، وتم بإرشادهما ضبط (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.