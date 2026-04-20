فوكس نيوز عن ترامب: سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة في باكستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة في باكستان.

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز، أن نائب الرئيس جيه دي فانس وفريق التفاوض الأمريكي في طريقهم إلى إسلام آباد ومن المقرر أن يصلوا في غضون ساعات.

وصرح ترامب: «من المفترض أن نجري المحادثات. لذلك أفترض في هذه المرحلة أن لا أحد يلعب ألاعيب.. لا توجد مشكلة» في الاجتماع مباشرة مع القيادة الإيرانية.

وأكد مجدداً أن مطلب واشنطن غير القابل للتفاوض والمتمثل في تخلي إيران عن امتلاك الأسلحة النووية يمثل جوهر المحادثات.

وسبق أن قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية، مساء الاثنين، إن قرار طهران بعدم المشاركة في المفاوضات «لم يتغير حتى الآن»، موضحة أن مشاركتها منوطة بتحقق شروط معينة.

ونوهت في تقرير لها، أن «مسألة الحصار البحري تُشكل عقبة جوهرية أمام المفاوضات»، مشيرة إلى إبلاغ الوسيط الباكستاني بتلك المسألة.

وأشارت إلى أن «لرسائل المتبادلة تتضمن مطالب أمريكية مفرطة أخرى، لا تبشر بأفق واضح للمفاوضات المقبلة».

واعتبرت أن المفاوضات ستكون بمثابة «مضيعة للوقت» طالما تتعامل واشنطن بحسابات خاطئة.

وأضافت: «إلى حين إزالة بعض العقبات الجوهرية، وظهور أفق واضح للوصول لاتفاق مقبول من إيران، فلا نية للمشاركة في المسرحية الأمريكية».