الحرس الوطني الكويتي: إسقاط 46 درون و6 مُسيرات منذ بداية العدوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الحرس الوطني الكويتي اليوم الخميس، تمكن قوة واجب التابعة له من إسقاط 46 طائرة غير مأهولة صغيرة "درون" وست طائرات مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس العميد جدعان فاضل، في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي بشأن آخر التطورات الميدانية، إن وحدة التخلص من المتفجرات بكتيبة الهندسة تعاملت منذ بداية الهجمات مع 42 بلاغا عن بقايا صواريخ وشظايا في مواقع متفرقة بما أسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف العميد فاضل أن الحرس الوطني لديه أجهزة متطورة لمتابعة الحالة الإشعاعية والكيماوية وتقديم القراءات المستمرة ورصد أي مخاطر وتقديم الإنذار المبكر للجهات المختصة من خلال خط ساخن على مدار الساعة.

وذكر أن قوة "واجب" تواصل تنفيذ مهامها بكفاءة وجاهزية عالية حيث قامت بتأمين 67 موقعا حيويا ضمن منظومة متكاملة لحماية المنشآت الحيوية في البلاد وتقديم الدعم والإسناد لمختلف جهات الدولة.

وأكد قدرة قوات الحرس الوطني على التعامل مع الأهداف العدائية في المواقع المكلفة بتأمينها.