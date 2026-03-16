- الإمارات الأكثر استهدافا وسلطنة عمان الأقل

- تراجع لافت في الهجمات الصاروخية مقابل دور أكبر للطائرات المسيرة



استهدفت إيران 7 دول عربية، أغلبها خليجية، بما لا يقل عن 3 آلاف و810 صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين؛ بحسب إحصاء استنادا إلى بيانات رسمية حتى مساء الأحد.

وتلك الهجمات شنتها طهران خلال 16 يوما، ضمن ما تعتبره "ردا على عدوان أمريكي إسرائيلي متواصل عليها منذ 28 فبراير الماضي".

وتُعد الإمارات الأكثر تعرضا لهجمات، تليها الكويت ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، بينما سلطنة عمان الأقل استهدافا.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل القواعد الأمريكية بالمنطقة، لكن بعض هجماتها خلفت قتلى وجرحى، وأضرت بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

وفي الأيام الأخيرة ثمة تراجع لافت في الهجمات الصاروخية، مقابل دور أكبر للطائرات المسيرة، وفقا لرصد "الأناضول":

الإمارات.. 313 صاروخا و1606 مسيرات



أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عبر بيان مساء الأحد، أنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة" تعاملت الدفاعات الجوية مع 298 صاروخا باليستيا و15 صاروخ كروز، و1606 طائرات مسيرة.

الكويت.. 254 صاروخا و507 مسيرات



لم تعلن الكويت حصيلة محدثة للاستهدافات الإيرانية حتى صباح الاثنين، لكن بحسب رصد الأناضول، فقد تعرضت لهجمات بـ254 صاروخا و507 مسيرات على الأقل.

وبحسب بيانات الجيش والحرس الوطني ومركز التواصل الحكومي ووكالة الأنباء الرسمية للبلاد جاءت الحصيلة كالتالي:



- الثلاثاء 10 مارس (حصيلة إجمالية آنذاك): تم التعامل مع 237 صاروخا باليستيا و445 مسيرة "منذ بداية العدوان الإيراني"، كما تم "اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة معادية، بخلاف اعتراض صاروخين باليستيين اخترقا أجواء البلاد".

- الأربعاء 11 مارس: التصدي لصواريخ باليستية اخترقت الأجواء باتجاه جنوبي الكويت، وكذلك التصدي لهجوم بطائرات مسيرة.

- الخميس 12 مارس: "هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، بخلاف رصد وتدمير 5 صواريخ باليستية و9 مسيرات.

- الجمعة 13 مارس: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وإسقاط مسيرة، دون تحديد موقعهما.

- السبت 14 مارس: رصد وتدمير 11 مسيرة، منها مسيرتان استهدفتا قاعدة أحمد الجابر الجوية.

- الأحد 15 مارس: التعامل مع 14 طائرة مسيرة اخترقت أجواء البلاد، منها 3 مسيرات استهدفت مطار الكويت الدولي.

البحرين.. 125 صاروخا و212 مسيرة



أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان مساء الأحد، أنها اعترضت ودمرت 125 صاروخا و212 مسيرة منذ بدء "الاعتداءات" في 28 فبراير الماضي.

قطر.. 170 صاروخا و81 مسيرة



لم تعلن قطر حصيلة محدثة حتى صباح الاثنين، لكن وفقا لرصد الأناضول، فقد تعرضت لهجمات بـ170 صاروخا و81 مسيرة على الأقل وطائرتين مقاتلتين.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع جاء تفصيل ذلك كالتالي:



- الأربعاء 3 مارس (حصيلة إجمالية): رصد إطلاق 101 صاروخ باليستي و3 صواريخ كروز و39 مسيرة وهجوم بمقاتلتين من طراز "سوخوي-24" منذ 28 فبراير.

- الخميس 4 مارس: هجوم بـ10 مسيرات وصاروخي كروز، ثم 13 صاروخا باليستيا و4 مسيرات، فيما سقط صاروخ إضافي بالمياه الإقليمية.

- الجمعة 6 مارس: التصدي لهجوم بـ10 طائرات مسيرة.

- الأحد 8 مارس: هجوم إيراني بـ10 صواريخ باليستية وصاروخي كروز.

- الاثنين 9 مارس: التصدي لـ17 صاروخا باليستيا و6 طائرات مسيرة من إيران.

- الثلاثاء 10 مارس: التصدي لهجومين صاروخيين، أحدهما بـ5 صواريخ باليستية، والآخر لم تحدد وزارة الدفاع عدد صواريخه.

- الأربعاء 11 مارس: تعرض البلاد لهجوم بـ9 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة من إيران.

- الخميس 12 مارس: التصدي لهجوم إيراني بصاروخين باليستيين وصاروخ كروز وطائرات مسيرة.

- السبت 14 مارس: التصدي لهجمات بأربع صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة قادمة من إيران.

- الأحد 15 مارس: التصدي لهجوم إيراني بطائرات مسيرة.

السعودية.. 25 صاروخا و297 مسيرة



لم تصدر السعودية حتى صباح الاثنين حصيلة إجمالية، لكن بيانات رسمية رصدتها "الأناضول" تفيد بتعرضها لهجمات بـ25 صاروخا و297 مسيرة على الأقل.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع جاءت الحصيلة كالتالي:



- السبت 28 فبراير: أعلنت وزارة الخارجية أن إيران استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، دون تحديد طبيعة الهجوم ولا وجود إصابات وأضرار.

- الاثنين 2 مارس: اعتراض وتدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة.

- الثلاثاء 3 مارس: اعتراض 8 مسيرات قرب الرياض والخرج، فيما تعرضت السفارة الأمريكية بالعاصمة لهجوم بمسيرتين تسبب بحريق وأضرار مادية.

- الأربعاء 4 مارس: مسيرة تحاول استهداف مصفاة رأس تنورة.

- الخميس 5 مارس: اعتراض 3 طائرات مسيرة و3 صواريخ كروز شرق محافظة الخرج، وإسقاط مسيرة شرق منطقة الجوف شمالي البلاد.

- السبت 7 مارس: اعتراض وتدمير 23 طائرة مسيرة حاولت غالبيتها استهداف حقل شيبة، إضافة إلى 3 صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان.

- الأحد 8 مارس: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان، ومسيرتان في منطقة الربع الخالي كانتا متجهتين نحو حقل شيبة، بخلاف تدمير 33 مسيرة، منها 24 في الرياض وشرقها.

- الاثنين 9 مارس: اعتراض وتدمير 23 مسيرة، بينها 12 كانت متجهة إلى حقل شيبة النفطي، بخلاف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج وسط المملكة.

- الثلاثاء 10 مارس: اعتراض 3 مسيرات شرق محافظة الخرج، بخلاف اعتراض صاروخ باليستي ومسيرتين أُطلقت تجاه المنطقة الشرقية، واعتراض مسيرتين في منطقة الربع الخالي كانتا متجهتين إلى حقل شيبة النفطي جنوب شرقي البلاد.

- الأربعاء 11 مارس: تدمير 28 مسيرة أغلبها بالمنطقة الشرقية، و3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب شرق الرياض.

- الخميس 12 مارس: إسقاط 53 مسيرة وتدمير 5 صواريخ باليستية.

- الجمعة 13 مارس: اعتراض 56 مسيرة ثم تدمير 8 مسيرات بالمنطقة الشرقية والربع الخالي، بخلاف تدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج جنوب شرق الرياض.

- السبت 14 مارس: اعتراض وتدمير 17 طائرة مسيرة مفخخة و6 صواريخ باليستية استهدفت مناطق عدة بالمملكة.

- الأحد 15 مارس: اعتراض وتدمير 30 مسيرة في منطقتي الرياض والشرقية.

الأردن.. 204 صواريخ ومسيرات

جاءت الحصيلة بحسب بيانات الجيش كالتالي:



- السبت 7 مارس: استهدفت إيران أراضي المملكة خلال أسبوع بـ119 صاروخا ومسيرة، والقوات الأردنية اعترضت ودمرت 108 منها.

- السبت 14 مارس: اعتراض 79 صاروخا ومسيرة من أصل 85 أُطلقت من إيران باتجاه مواقع حيوية داخل المملكة.

سلطنة عُمان.. 16 مسيرة

لم تصدر سلطنة عُمان حصيلة إجمالية للهجمات، لكن بيانات نشرتها وكالة الأنباء العمانية تفيد بتعرضها لهجمات بـ16 مسيرة:



- الأحد 1 مارس: تعرضت خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري لاستهداف بمسيرات، فيما استهدفت مسيرتان الميناء ذاته.

- الثلاثاء 3 مارس: إسقاط 3 مسيرات استهدفت أجواء محافظة ظفار قرب ميناء صلالة.

- الأربعاء 11 مارس: مسيرة أصابت خزانات وقود في ميناء صلالة بمحافظة ظفار (جنوب)، فيما أسقطت الدفاعات مسيرات أخرى، وإسقاط مسيرة وسقوط أخرى في البحر شمال ولاية الدقم على بعد 550 كيلومترا عن العاصمة مسقط.

- الخميس 12 مارس: إسقاط مسيرة في أجواء ولاية خصب.

- الجمعة 13 مارس: سقوط مسيرة في منطقة العوهي الصناعية بولاية صُحار شمالي البلاد.