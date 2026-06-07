ألمانيا تهزم أمريكا وديا قبل انطلاق كأس العالم

حقق منتخب ألمانيا فوزًا وديًا على نظيره الأمريكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وافتتح كاي هافيرتز التسجيل للمنتخب الألماني مبكرًا في الدقيقة الثانية، مانحًا الماكينات أفضلية سريعة في اللقاء، وفي الشوط الثاني عزز ليروي ساني تقدم ألمانيا بإحراز الهدف الثاني، ليؤكد تفوق فريقه في المواجهة.

في المقابل، سجل أنتوني روبنسون هدف المنتخب الأمريكي الوحيد، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة أمام المنتخب الألماني.

ويخوض منتخب ألمانيا منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم كوت ديفوار والإكوادور وكوراساو.

بينما يتواجد المنتخب الأمريكي في المجموعة الرابعة إلى جانب تركيا وباراجواي وأستراليا.