المستشار الألماني يعلن اعتزامه تحسين خطوط السكك الحديدية المتجهة إلى شرق أوروبا

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن رغبته في تحسين خطوط السكك الحديدية المتجهة إلى شرق أوروبا.

وعقب مشاورات أجراها في برلين مع رؤساء حكومات الولايات بشرق ألمانيا، قال ميرتس اليوم الخميس: "علينا توسيع شبكات النقل إلى أوروبا الشرقية بشكل أقوى بكثير".

وأكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أن لديه "مصلحة استراتيجية قوية" في تحسين خطوط الربط الحديدي مع التشيك وبولندا أيضا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيعيد مناقشة هذا الملف. وكشف المستشار أن هذا المطلب تم طرحه عليه أيضا من قبل الحكومتين البولندية والتشيكية.

وفي سياق متصل، نوه ميرتس إلى أنه حتى بعد مرور أكثر من 35 عاما على الوحدة الألمانية، لا تزال هناك نقاط ضعف هيكلية واقتصادية في الولايات الشرقية، رغم وجود العديد من "النقاط المضيئة" مثل البنية التحتية، ومراكز البحوث والتطوير، والشركات الناشئة، وأردف: "لكن هذا لا يكفي، وعلينا بذل المزيد من الجهد معا".

وأعلن ميرتس أنه سيتم قبل العطلة الصيفية اختيار مجموعة من "المشاريع الريادية" من قائمة تضم أكثر من 100 مقترح، والبت في كيفية إطلاقها.

وأوضح أن المشاريع المختارة من بين هذه المقترحات يمكن أن تكون مشاريع تتعلق بمجالات توليد الطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات التعليمية.

واختتم ميرتس تصريحاته بالقول: "يهمني بالدرجة الأولى إظهار أن الحكومة الاتحادية لا تزال ملتزمة تجاه شرق ألمانيا".