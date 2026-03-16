3 دفعات صواريخ إيرانية على إسرائيل بأقل من ساعتين

- هيئة البث: إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة

- القصف تزامن مع إعلان تل أبيب بدء هجمات واسعة على إيران

أطلقت إيران، الاثنين، 3 دفعات من الصواريخ على شمالي ووسط إسرائيل خلال أقل من ساعتين، ضمن ردها على عدوان إسرائيلي أمريكي متواصل.

ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران على مناطق وسط إسرائيل، قبل أن يرصد إطلاق دفعة أخرى على مناطق الشمال، ودفعة ثالثة على مناطق الشمال والوسط.

ومع توالي رصد إطلاق الصواريخ، بدأت صفارات الإنذار بالدوي في مناطق واسعة بإسرائيل يقطنها ملايين السكان الذين توجهوا إلى الملاجئ والغرف الآمنة.

ففي مناطق الوسط، شملت صفارات الإنذار مدن تل أبيب وهرتسليا وأسدود والقدس المحتلة.

وفي الشمال، دوت الصفارات في مدن حيفا والكرمل وطبريا والجليل الأسفل وصفد.

وأفادت هيئة البث الرسمية بنقل ثلاثة مصابين "بجروح طفيفة" إلى المستشفى.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة بشأن احتمال وجود إصابات أكثر وأضرار مادية.

وتزامنت هذه الهجمات مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء موجة هجمات جديدة على إيران.

وقال الجيش في بيان إنه "بدأ موجة هجمات واسعة النطاق ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في (مدن) طهران وشيراز وتبريز في وقت واحد".