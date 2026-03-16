إيران تهدد باستهداف مراكز خدمة حاملة الطائرات جيرالد فورد في البحر الأحمر

- بيان صادر عن القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية







أعلنت إيران أن المراكز اللوجستية والخدمية التي تُمكن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" من البقاء في حالة تشغيلية تُعد أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأفاد بيان صادر عن القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية (خاتم الأنبياء) يوم الاثنين، أن وجود حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" في البحر الأحمر يشكل تهديدا لإيران.

وأضاف البيان: "لذلك تعتبر المراكز اللوجستية والخدمية التي تُمكن حاملة الطائرات الأمريكية من البقاء في حالة تشغيلية أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت في 12 مارس الجاري اندلاع حريق على متن "جيرالد فورد"، مشيرة إلى أن الحريق غير مرتبط بأي نشاط قتالي.

وبحسب تصريحات أمريكية سابقة، فإن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" كانت تنتشر في بحر عمان، فيما تنتشر الحاملة "يو إس إس جيرالد آر فورد" في البحر الأحمر.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.