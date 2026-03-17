حزب الله يرد بـ40 صاروخا و5 مسيّرات والإنذارات تدوي بأرجاء إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بأن "حزب الله" أطلق 40 صاروخا و5 طائرات مسيّرة، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة بإسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، تفعيل صفارات الإنذار في حيفا وكريوت (منطقة تضم مدنا في نطاق حيفا) وكرمئيل والخضيرة والجليل الأعلى والجليل الغربي.

وأضاف أن "حزب الله أطلق صواريخ على عدة مناطق داخل الأراضي الإسرائيلية".

وبالتزامن، يشن الطيران الحربي الإسرائيلي هجمات على "منصات إطلاق وبنى تحتية لحزب الله في أنحاء لبنان"، بحسب الجيش.

كما أفادت هيئة البث الرسمية بتفعيل صفارات الإنذار بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بعد رصد انطلاق صاروخ طويل المدى من لبنان.

فيما ذكرت القناة السابعة العبرية (خاصة) أن "حزب الله" أطلق 40 صاروخا على الأقل تجاه مناطق شمالي إسرائيل.

وسقط صاروخ مباشرة على مبنى في كرمئيل، فسبب أضرارا جسيمة دون إصابات، بحسب القناة "12" العبرية (خاصة).

القناة قالت إن "حزب الله" لاحقا أطلق صاروخا بعيد المدى تجاه مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على بعد نحو 100 كم من جنوب لبنان، وتم اعتراضه، على حد قولها.

كما دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي (شمال)، وصولا إلى بلدة نهاريا، بعد إطلاق 5 طائرات مسيّرة من لبنان.

وادعت هيئة البث أنه تم اعتراض المسيّرات بعد نحو 20 دقيقة من تحليقها في سماء شمالي إسرائيل.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة بشأن احتمال وجود خسائر بشرية وأضرار مادية.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما شديدا على مواقع سقوط الصواريخ والمسيرات، وتحظر نشر فيديوهات حولها إلا بإذن منها، كما تفرض تكتما شديدا على الخسائر البشرية.

* خيبر 1

من جانبه، أعلن "حزب الله" أنه أطلق ما أسماها موجة عمليات "خيبر 1" ضد إسرائيل، وقال في بيان إنه استهدف بقذائف مدفعية تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في منطقة جبل وردة ببلدة مركبا الحدودية جنوبي لبنان.

كما أعلن في بيان آخر أنه استهدف بـ"صليات صاروخيّة كبيرة" مستوطنات كريات شمونة، المطلّة، المالكيّة، ديشون، أفيفيم، كفربلوم، راموت نفتالي، زرعيت، شتولا، ايفين مناحيم وبيت هلل، ما يرفع عدد هجماته وتصدياته الثلاثاء إلى 13.

ويطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل ردا على عدوانها الجديد المستمر على لبنان منذ 2 مارس الجاري، وخلفّ حتى الثلاثاء 912 قتيلا و2221 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

ومساء الثلاثاء، شدد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم على استمرار "المقاومة" ضد إسرائيل، وحدد 4 مطالب للحل هي: إيقاف العدوان الإسرائيلي، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى، وعودة المهجرين مع بدء الإعمار.

وفي 2 مارس، هاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الأعلى علي خامنئي.

ومنذ 3 مارس، أعلنت إسرائيل مرارا الشروع بعمليات برية داخل لبنان، فيما أعلن "حزب الله" التصدي للقوات المتوغلة، مع تقديرات إعلامية إسرائيلية بتوغل القوات حاليا على عمق بين 7 و9 كيلومترات في الأراضي اللبنانية.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على طهران خلف ما لا يقل عن 1332 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح.

وخلال نحو عامين ونصف، شنت إسرائيل حروبا على قطاع غزة ولبنان وإيران، بالإضافة إلى غارات جوية على سوريا واليمن وغارة على قطر، مع توسع احتلالها في فلسطين ولبنان وسوريا.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة.