التصريح بدفن طالب ثانوي توفي متأثرًا بإصابته في حادث دراجة نارية بالمنيا

قررت النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثمان طالب بالمرحلة الثانوية يُدعى حسام حمادة محمود أبو الديب، مقيم بقرية البيهو، وذلك بعد وفاته متأثرًا بإصابته في حادث دراجة نارية وقع قبل عدة أيام.

وكان الطالب يقود دراجة نارية عندما تعرض لحادث سير أسفر عن إصابته بنزيف حاد وكسر في الجمجمة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، حيث دخل في حالة حرجة، ووصلت نسبة الوعي لديه إلى 3%، وتم نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

ورغم محاولات الأطباء لإنقاذه، توفي متأثرًا بإصابته بعد عدة أيام من الحادث.

وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، حيث أكد في تقريره أن الوفاة نتيجة نزيف بالمخ إثر ارتطام الرأس بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.