إسبانيا تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة مليار يورو لأوكرانيا هذا العام

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إن إسبانيا ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ مليار يورو (1.15 مليار دولار) هذا العام.

وأضاف سانشيز، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن جزءا كبيرا من هذه المساعدات سيتم تمويله عبر صندوق الدفاع بالاتحاد الأوروبي.

وتابع سانشيز: "نقف بقوة بجانب أوكرانيا، اليوم وفي المستقبل".

وقال سانشيز وزيلينسكي، إن بلديهما وشركات من البلدين ترغب في التعاون في تطوير وإنتاج أسلحة في المستقبل.

وقال زيلينسكي، إن "أوكرانيا مستعدة لنقل معرفتها والخبرة المريرة التي اكتسبتها خلال الحرب في مجال المسيرات والتكنولوجيات".

وفي الوقت نفسه، أكد زيلينسكي، أهمية الإفراج عن قرض الاتحاد الأوروبي لبلاده والذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو، والذي توقف بسبب معارضة المجر.