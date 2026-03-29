وزير الإنتاج الحربي يعيّن المهندس طارق بخيت نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية وعضوًا منتدبًا

أصدر الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي قرارًا بتعيين المهندس طارق السيد محمد بخيت نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى وعضوًا منتدبًا، وذلك في إطار الحرص على التوظيف الأمثل للخبرات حرصا على تطبيق إستراتيجيات العمل والخطط المستقبلية للهيئة.

من جانبه توجه "بخيت" بخالص الشكر والتقدير للدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي على هذه الثقة الغالية، متعهدًا ببذل أقصى جهد لإعلاء شأن الهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات التابعة لها وإستكمال مسيرة التطوير لتلبية مطالب القوات المسلحة وكذا متطلبات التنمية الشاملة، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي.

يُذكر أن المهندس طارق بخيت حاصلٌ على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من الكلية الفنية العسكرية، وله مسيرة مشرفة أثناء خدمته بالجيش المصري وشغل عدد من الوظائف داخل القوات المسلحة والتي كان آخرها رئيس فرع محطات القدرة بإحدى الإدارات العسكرية.

وفي عام 2017 بدأت مسيرة "بخيت" المهنية داخل الإنتاج الحربي حيث عمل مستشارًا في شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، ثم رئيس قطاع إنتاج الوحدات / قطاع إنتاج حلوان بالشركة (مصنع 909 الحربي)، حتى تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة في أغسطس 2021.

عقب ذلك تم تكليف المهندس طارق بخيت في شهر يوليو 2024 برئاسة مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، حتى صدر قرار الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعضوًا منتدبًا.