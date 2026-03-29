النائب طارق رضوان: بيان البرلمان بشأن العدوان على الدول العربية يعكس قوة الموقف وشمولية الطرح

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البيان الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ بشأن الإدانة القاطعة للاعتداءات التي ارتكبتها إيران بحق دول الخريج العربي والأردن يعكس رؤية متكاملة تجمع بين قوة الموقف وشمولية الطرح، مؤكدًا أن ثوابت البيان تؤكد دعم مصر الكامل للأمن والاستقرار في الدول العربية، مع التركيز على الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنب أي تصعيد.

وأضاف "رضوان" عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، أن البيان حمل 12 رسالة رئيسية، وهي دعم المؤسسة التشريعية للقيادة السياسية المصرية، وإدانة قاطعة للاعتداءات الإيرانية، مع التأكيد على أن التطورات الأخيرة بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن العربي الإقليمي وليس مجرد تصعيد عابر.

وتابع أن مصر تؤكد تضامنها الكامل وغير المشروط مع دول الخليج والأردن، مشددًا على أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن التحركات النشطة لمصر بقيادة سياسية واضحة تأتي لدعم الأشقاء، مع رفض الشائعات والحملات الممنهجة التي تستهدف العلاقات المصرية العربية.

واستكمل أن البيان حذر من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتصعيد، والتي تشمل أسعار الطاقة والتجارة العالمية والمجاري الملاحية الحيوية، داعيًا في الوقت نفسه إلى موقف عربي موحد قائم على الحزم والوضوح في مواجهة التحديات.

وأردف أن البيان أكد على ضرورة بناء منظومة أمن جماعي عربي بآليات تنفيذ فاعلة، مع التمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية كخيار أساسي لتجنب الانزلاق في صراعات مفتوحة، مضيفًا أن البيان شدد على استمرار الدور المصري كركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار.



وأصدر مجلسا النواب والشيوخ بيانًا مشتركًا أدانا فيه الاعتداءات التي ارتكبتها إيران بحق دول الخليج العربي والأردن، مؤكدين أن أمن الخليج والأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر تعلن تضامنها الكامل وغير المشروط مع أشقائها وتقف إلى جانبهم في مواجهة هذه الاعتداءات.