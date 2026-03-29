عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليات نفذها في الأيام الأخيرة، استهدف فيها مستوطنة نهاريا وآليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

ونشر "الإعلام الحربي" في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط بركة دبل جنوب لبنان بصاروخ موجه".

ومن كاميرا مثبتة عليه، أبانت اللقطات توجه الصاورخ الموجه بشكل مباشر نحو الدبابة الإسرائيلية، وإصابتها.



كما بث "الإعلام الحربي" مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة بصليات صاروخية.

وأظهرت اللقطات لحظة تجهيز الراجمة وإطلاق الصواريخ، وأبانت لقطات وثقها المستوطنون الإسرائيليون، لحظة سقوط الصاورخ وتصاعد الدخان جراءه. وأسفر هذا الهجوم عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات.

كما نشر الحزب فيديو لمشاهد من "عملية استهداف المقاومة الإسلامية ناقلة جند مدرعة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط بلدة الطيبة جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية".