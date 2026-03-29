مستشار رئيس الوزراء السابق: غلق المحال 9 مساء سيؤثر على دخل العاملين والسياحة العربية

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء السابق للإصلاح الإداري، إن قرار غلق المحال التجارية الساعة 9 مساءً يساهم في توفير الطاقة، موضحًا أن معظم المحال كانت تغلق عادة منتصف الليل وبعد ذلك أيضًا، ما يعني توفير 3 إلى 4 ساعات من الطاقة.

وأضاف "محمود" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أمس السبت، أن هذا القرار له بعض المساوئ الاقتصادية، إذ سيؤثر على دخل فئة كبيرة وهي العاملين في هذه المحال، لافتًا إلى أن أحد أصحاب المولات قرر تعويض هذا الغلق بالفتح 9 صباحًا، ما يقلل من تأثير التوفير للطاقة.

وتطرق إلى استثناء الكافتيريات والمطاعم على النيل من القرار، قائلاً إن هناك منشآت أخرى سياحية ليست على النيل معربًا عن قلقه من تأثير هذا القرار على قطاع السياحة العربية، الذي كان يسجل أداءً جيدًا الفترة الماضية.

وأعرب عن تفهمه للقرار نظرًا لكونه مؤقتًا ويهدف لتوفير الطاقة في ظل الوضع الحالي، مردفًا أن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة تعافٍ ويحتاج وقتًا ليتمكن من مواجهة أي تقلبات اقتصادية، مقارنة بالدول الغنية التي لديها قدرة أكبر على التحمل.