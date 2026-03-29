الهند ومالطا تبحثان سبل تعميق التعاون المشترك بمختلف المجالات

بحثت الهند ومالطا سبل وآليات تعميق التعاون الثنائي المشترك في مجالات التجارة والاستثمار وتكنولوجيا العلوم والاتصالات والقطاع البحري وغيرها، فضلا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية "رانذير جايسوال" في تدوينة على منصة (إكس) نقلتها وكالة الأنباء الهندية / إيه إن أى نيوز / اليوم أن المباحثات المتعلقة بذلك أجريت خلال الجولة الرابعة من المشاورات بين مسئولي وزارتي الشئون الخارجية بالبلدين في مدينة /فاليتا/ بمالطا، حيث ترأس الجانب الهندي السفير سيبي جورج وكيل الوزارة لشئون الغرب، بينما ترأس الجانب المالطي كريستوفر كوتاجار السكرتير الدائم لوزارة الشئون الخارجية في مالطا.

وقال المتحدث " إن المباحثات تناولت سبل دعم التعاون في قطاعات متعددة من بينها الطاقة المتجددة والتعليم والرعايا الصحية والمستحضرات الدوائية والروابط الشعبية".

وأضاف " إن الجانبين بحثا إمكانيات دعم العلاقات الاقتصادية فى ضوء ما تم إحرازه من تقدم في الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن إلتزامهما بمواصلة التعاون في المجالات متعددة الأطراف.

من جانبه، نشر السفير سيبي جورج تدوينة على منصة (إكس) أفاد فيها بأنه اجتمع مع نائب رئيس وزراء ووزير الشئون الخارجية المالطي "ايان بورج" وبحث معه سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق المشاركات الثنائية، وذلك بالاضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وكيل الوزارة الهندي إلى أنه تحدث أيضا مع البريجادير "كلينتون جى.أونيل" القوات المسلحة المالطية بشأن سبل زيادة التعاون بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع.