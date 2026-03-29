وزير البترول الأسبق: حرب إيران ستتوقف لكن مش كل شيء هيرجع زي ما كان

قال أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الطاقة أصبحت تدخل في كل شيء حاليًا، مؤكدًا أنها ترتبط بشكل مباشر بالاقتصاد، حيث يمثلان معًا “وجهين لعملة واحدة اسمها القوة”، موضحًا أن من يمتلك الطاقة بأي شكل يستطيع أن يسيطر، نظرًا لتأثيرها الكبير على الاقتصاد.

وأضاف "كمال" عبر برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، اليوم السبت، أنه مع بداية الحرب في إيران 23 فبراير الماضي، هناك قواعد في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتيح للرئيس الأمريكي إعلان حرب بشكل منفرد لفترة طويلة، لكن يمكنه اتخاذ إجراءات عسكرية مؤقتة لضرورة حفظ الأمن.

وأوضح أن هذه الإجراءات لا تتجاوز شهرين، ما يعني أن المهلة تمتد حتى 23 أبريل المقبل، وبعدها إذا لم تحقق العمليات أهدافها، أو استدعت الاستمرار، يجب الرجوع إلى الكونجرس للحصول على موافقة.

وتابع أن الأمر لابد أن يُحسم قبل 23 أبريل، معتبرًا أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية لم تحقق النتائج المرجوة لوقف الحرب عسكريًا حتى الآن، وبالتالي بدأ يحدث نوع من إشراك أطراف أخرى “عاقلة” لوقف القتال.

وأشار إلى أنه كان هناك محاولات تصادم بين الهلال الشيعي الممتد من جنوب لبنان مرورًا بسوريا وشمال العراق وصولًا لإيران، وبعض الفئات في دول الخليج، مع القوى السنية، وهو ما كان يمكن أن يفتح الباب لصراع أوسع يتركه الطرفان الأمريكي والإسرائيلي.

وأردف أن الزيارات المتتابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج لدول الخليج، فضلًا عن التدخل الباكستاني، تمثل خطوة إيجابية، لأنها تشمل دولًا لها علاقة بكل أطراف النزاع، وتساهم بخبرتها وثقلها السياسي والعسكري لوقف الصراع، مردفًا: “أتخيل أن الأمور ستتوقف، لكن مش كل شيء هيرجع زي ما كان”.