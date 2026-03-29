قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة توجهت خلال الفترة الماضية على توطين صناعة السكك الحديد ومترو الأنفاق.

وأشار خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إلى امتلاك الدولة شركة «نيرك» المصرية في شرق، موضحا أن المصنع سيبدأ في إنتاج المترو وعربات السكك الحديد في عيد العمال المقبل.

وأضاف أن مصنع «سيماف» التابع للهيئة العربية للتصنيع ينتج عربات المترو والسكك الحديدية بكل أنواعها، موضحا أن المصنع الأخير ينتج بشراكة مع شركة عالمية؛ ولكن حجم الطلب أكبر كثيرا من إنتاجية المصنع.

وأوضح أن الدولة أصبحت تصنع محليا عربات المترو السكك الحديد، وعربات البضائع سواء للقطار الديزل أو للقطار السريع، بالإضافة تصنيع القضبان التي كانت مصر تستورد منها 228 ألف طن سنويا، وكذلك الفلانكات الخرسانية، إلى جانب الأنظمة والوحدات المتحركة عبر مصنع «ألستوم» الفرنسية ببرج العرب.

وأوضح أن قروض فرنسا وألمانيا والصين هي قروض حكومية تنموية صديقة للبيئة، تتراوح فوائدها بين 0.1% وتنتهي بـ 1%، مشيرا إلى أن قروض التي تم الحصول عليها من المؤسسات الدولية التابعة لليابان وإسبانيا وكوريا تمنح القرض بفائدة 0.1% مع فترة سماح تمتد من 6 إلى 10 سنوات، وفترات سداد تصل إلى 30 عاما، بمعني أن القرض يُسدد على مدار 40 عاما.

ولفت إلى بدء سداد هذه الأقساط بعد دخول المشروع الخدمة وتحقيقه للإيرادات، موضحا أن الهدف الحكومات من ذلك هو دعم صناعات هذه الدول داخل مصر.

وأكد أن قروض الوزارة تقتصر على شراء القطارات والأنظمة، بينما تنفيذ كل الأعمال الإنشائية من محطات وجسور والهياكل خرسانية وحفر أنفاق بأياد مصرية، والتي تمثل أكثر من 50% من التكلفة، لافتا إلى امتلاك مصر لـ 5 شركات وطنية متخصصة في حفر الأنفاق، تمتلك حفاراتها وتدار بكوادر مصرية.