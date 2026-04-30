التنمية المحلية تطلق تدريبا للعاملين في إدارات البيئة بالمحافظات لتعزيز قدراتهم في إدارة المخلفات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz برنامجاً تدريبياً لموظفي إدارات البيئة بالمحافظات، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتنفيذ برامج تدريبية لإدارات البيئة بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور أيمن محرم استشاري إدارة المخلفات الصلبة والتدريب، والدكتورة مها البشير المستشار الفنى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، المهندس أحمد الخيال مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالجهاز ، المهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بالجهاز، وممثلى giz ، ولفيف من العاملين بإدارات البيئة بالمحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البرنامج يهدف إلى رفع القدرات وبناء الكوادر الفنية من خلال تعزيز قدرات العاملين وتوعيتهم بمنظومة المخلفات و أسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة، حيث يعد البرنامج بداية لسلسلة من البرامج التدريبية القادمة للتوعية بالقضايا البيئية وبناء الكوادر وتعزيز القدرات.

وافتتح البرنامج ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمحاضرة حول قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، واللوائح المنظمة ، الضوابط والاشتراطات، ومسئوليات الجهات الإدارية.

وقدم الدكتور أيمن محرم استشاري إدارة المخلفات الصلبة والتدريب محاضرتان عن مفاهيم وأنواع المخلفات الصلبة وأخرى حول المخلفات البلاستيكية والمسئولية الممتدة للمنتج ودورة حياة البلاستيك من الإنتاج إلى التخلص، كما تناول المهندس أحمد خيال موضوع الإطار المؤسسى والتنظيمى للإدارة المتكاملة للمخلفات و الرقابة والمتابعة على خدماتها.

وقدمت المهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بالجهاز محاضرة عن جهود الدولة والإطار التنظيمي والتشريعى للحد من التلوث البلاستيكى على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى ، كما قدمت تدريب عملى على كيفية تقليل استهلاك الأكياس أحادية الاستخدام .

واستعرضت الدكتورة مها البشير المستشار الفنى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، محاضرة عن مهارات التواصل المجتمعى وحل المشكلات للوصول لأقصى كفاءة للإدارة المتكاملة للمخلفات.