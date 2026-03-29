محافظ الغربية يتابع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص باغلاق المحلات 9 مساء

قام اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بجولة ميدانية ليلية موسعة شملت عددا من شوارع حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة في أول أيام تطبيقه.

وتفقد المحافظ الحالة العامة بالشوارع واطمأن على التزام المنشآت بالمواعيد المقررة، مشيداً بوعي المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية،جاء ذلك بحضور اللواء تامر السمري، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة وعدد مم القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ خلال جولته أن هذا القرار يأتي في إطار إجراءات تنظيمية مؤقتة ولمدة محددة، تم اتخاذها في ضوء المتغيرات الحالية، بما يحقق التوازن بين انتظام العمل داخل المحال العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على مراعاة البعد الإنساني ودعم أصحاب الأنشطة في تطبيق المواعيد الجديدة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية خلال الفترات المسائية، مع التركيز على المتابعة والتوعية والتنسيق مع أصحاب المحال، إلى جانب التعامل الفوري مع أي مخالفات في إطار القانون، بما يضمن التطبيق السليم للقرار دون الإخلال بالمصلحة العامة.

وأوضح أن الأنشطة المستثناة التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية، مستمرة في العمل وفقاً للضوابط المقررة، وهو ما تأكد منه خلال مروره الميداني، لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بشكل منتظم ودون توقف.

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية والمتابعة المكثفة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في كافة أنحاء المحافظة، من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومصالح الجميع.