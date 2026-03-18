معهد الفلك ينشر مواعيد صلاة عيد الفطر على مستوى سائر المحافظات

أعلن معهد الفلك، موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، الجمعة 20 مارس.
- وفيما يلي مواعيد الصلاة:
6:26 الفيوم
6:24 القاهرة
6:25 بني سويف
6:24 الجيزة
6:26 الـمنيا
6:29 الإسكندرية
6:24 أسيوط
6:20 بورسعيد
6:22 سوهاج
6:19 السويس
6:18 قنا
6:14 العريش
6:18 أسوان
6:15 الطور
6:23 أبوسمبل
6:13 سانت كاترين
6:40 مرسى مطروح
6:10 طابا
6:14 الغردقة
6:12 شرم الشيخ
6:28 الخارجة
6:27 دمنهـور
6:20 الإسماعيلية
6:25 طنطا
6:22 دمياط
6:24 المنصورة
6:48 السلوم
6:23 الزقازيق
6:11 نويبـع
6:24 بنها
6:03 حلايـب
6:25 شبين الكوم
6:07 شلا تين
6:25 كفرالشيخ