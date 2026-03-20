كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن القميص الرسمي لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الصيف المقبل.

وظهر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن، مدير المنتخب في مقطع فيديو تم تحريره بالذكاء الاصطناعي، للكشف عن قميص الفراعنة في بطولة كأس العالم.

وحافظ منتخب مصر في أحدث صيحات قمصانه على ألوانه التاريخية، حيث يحمل الزي الأساسي اللون الأحمر، فيما يحمل الزي البديل اللون الأبيض.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026، حيث يفتتح مشواره المونديالي بمواجهة بلجيكا، ثم يواجه نيوزيلندا، ثم إيران.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك، وكندا، بطولة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.