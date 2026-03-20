ولاية جورجيا أول ولاية أمريكية توقف تحصيل ضريبة الوقود

أصبحت جورجيا، اليوم الجمعة، أول ولاية أمريكية تعلّق ضرائب الوقود بعد أن أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل حاد.

وقّع الحاكم الجمهوري برايان كيمب قانوناً يقضي بتعليق الضريبة على الوقود في الولاية لمدة 60 يوماً، بواقع 33 سنتاً لكل جالون من البنزين و37 سنتاً لكل جالون من الديزل.

ومن المتوقع أن يبدأ السائقون في الشعور بتخفيف التكاليف خلال الأيام المقبلة مع انتقال خفض الأسعار تدريجياً من تجار الجملة إلى محطات الوقود.

ومع ذلك، وعلى عكس ما حدث عندما ارتفعت أسعار البنزين في عام 2022، لا يبدو أن الولايات الأخرى تتجه نحو اتخاذ نفس المسار.

ويعود ذلك جزئياً إلى أن الولايات لا تملك سيولة نقدية وفيرة كما كانت عليه عقب الجائحة مباشرة، عندما تدفقت المساعدات الفيدرالية وارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل كبير.

ووفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، فقد ارتفع متوسط سعر البنزين على مستوى البلاد من 2.93 دولار للجالون في 20 فبراير إلى 3.91 دولار للجالون يوم الجمعة.