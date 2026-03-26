حزب الله يستهدف قاعدة في مستوطنة كرم بن زمرة وثكنة ليمان ومستوطنات الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني في سبعة بيانات منفصلة، اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا قاعدة لوجستية إسرائيلية في مستوطنة كرم بن زمرة الإسرائيلية، وعددا من الثكنات والمستوطنات الإسرائيلية.

واستهدف حزب الله بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا، ومستوطنات أفيفيم وشتولا والمالكية الإسرائيلية، ودبابتي ميركافا في بلدة دير سريان الجنوبية، ومروحية إسرائيلية في أجواء بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وكان حزب الله أعلن في بيانات سابقة، اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا مقر وزارة الحرب وثكنة دولفين الإسرائيلية، واستهدفوا دبابات ميركافا في بلدات دير سريان ودبل والقنطرة، وعلى طريق بلدتي الطيبة - القنطرة في جنوب لبنان، واشتبكوا مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدتي دير سريان والقنطرة في جنوب لبنان.

واستهدفوا موقع مسكاف عام الإسرائيلي وثماني دبابات ميركافا في بلدة القنطرة الجنوبية، وخمس دبابات في بلدة دير سريان الجنوبية.