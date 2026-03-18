وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية والإسلامية

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة وزير الخارجية في إطار حرص مصر على الدفع بمسارات التنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة لبلورة تحرك موحد إزاء التحديات الراهنة، حيث يستهدف الاجتماع بحث سبل التعامل مع التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد، فضلاً عن مناقشة مستقبل المنطقة والترتيبات الإقليمية اللازمة لضمان استعادة الاستقرار وصون الأمن القومي وتجنيب الإقليم الانزلاق نحو فوضى شاملة.