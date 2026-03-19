الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليًا، مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وتواصل طهران هجماتها على دول خليجية مع تصاعد وتيرة الصراع ودخول حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل أسبوعها الثالث، إذ تعرضت كل من قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف منشأة حبشان للغاز وحقل باب، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي له بنجاح ودون تسجيل أي إصابات.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن هذه الاعتداءات تعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وعلى أن دولة الإمارات تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، ولصون مكتسباتها الوطنية.

ونوهت أن «هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف البنية التحتية والمنشآت النفطية في الدولة يمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي».