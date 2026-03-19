البحرين: إطلاق صفارات الإنذار في البلاد وندعو السكان للتوجه إلى مكان آمن

أفادت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الخميس، بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد، مناشدة السكان الهدوء والتوجه إلى مكان آمن.

وكتب في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».

وأعلنت البحرين، الخميس، اعتراض وتدمير 134 صاروخا و238 طائرة مسيّرة استهدفت أراضيها منذ بدء الهجمات الإيرانية.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين (القوات المسلحة) في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي «اعترضت ودمرت 134 صاروخا و238 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة».

وأضافت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، «يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة».

وتابعت: «هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين».

وطالبت المواطنين بـ«التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام».