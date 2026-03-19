أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة حادثة سقوط شظايا على صالون للتجميل في بلدة بيت عوا، مساء أمس الأربعاء، إلى 4 شهيدات، بعد ارتقاء سيدة حامل.

وأفادت الوزارة بأن الشهيدة الرابعة هي المواطنة أسيل سمير مسالمة (32 عاما)، وهي حامل في شهرها السادس، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى أن مستشفى دورا الحكومي استقبل مساء أمس 3 شهيدات و4 إصابات، بينها إصابة بليغة لسيدة حامل جرى تحويلها إلى المستشفى الأهلي بالخليل وقد أعلن لاحقاً عن استشهادها، إضافة إلى إصابة حرجة لطفلة وتمت السيطرة على حالتها، إلى جانب حالتين طفيفتين.

وتابعت أن بنوك الدم كانت على أهبة الاستعداد ولم يرصد أي نقص أو عجز فيها.

وأوضحت أن الطواقم الطبية في مستشفى دورا الحكومي معززة بكوادر من مستشفى الخليل الحكومي تعاملت مع الإصابات وسيطرت عليها، فيما جرى تحويل بعضها إلى مستشفيات المحافظة.

وأشادت وزارة الصحة بالتنسيق الذي تم بين كوادرها وكوادر الهلال الأحمر والمشافي الأهلية والخاصة، والذي ساهم في إنقاذ حياة المصابات.